Die Auffassung der Kläger: Die Überpräsenz der Abiturnote verhindert, dass auch Menschen mit anderen Qualitäten, beispielsweise vorherigen medizinischen Kenntnissen, den Arztberuf ergreifen können.

Wer Arzt werden will, sollte nicht mehr so stark von einer überragenden Abiturnote abhängig sein, findet auch die sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sollten medizinische Vorkenntnisse künftig wichtiger werden. Es sei etwas anderes, wenn jemand mit einem klaren beruflichgen Ziel Mediziner werde und später tatsächlich eine Arztpraxis aufmache, anstatt mit einem abgeschlossenen Studium in die Pharmaindustrie zu gehen, so die Ministerin.

Abiturnote wichtiger als berufliche Vorkenntnisse

Wer also mehr Landärzte wolle, müsse mehr Bewerbern eine Chance geben, die gut mit Menschen umgehen können. Das lasse sich nicht immer an einer Abiturnote ablesen. Die spielt aber auch an der TU Dresden noch eine gewichtigere Rolle als etwa berufliche Vorkenntnisse. Das zeigt sich in dem zweistufigen Auswahlverfahren, das die Uni seit 2009 durchführt. Hier werden in einem ersten Schritt Bonuspunkte vergeben. Bis zu 900 Punkte gibt es für die Abiturnote. Für nachgewiesene Berufspraxis können maximal 100 Punkte gesammelt werden.

Konrad Kästner, Sprecher der Dresdner Medizinischen Fakultät, bestätigt jedoch, dass das Abitur wichtig sei – denn so könne man die Bewerber vergleichen. Hierbei hätten Abiturienten zum Beispiel aus Sachsen gute Chancen: "Durch den Bonus, den wir den naturwissenschaftlichen Leistungen beimessen, können sich Bewerber, die sich aus Sachsen mit einem anspruchsvollen Abitur und allen belegten naturwissenschaftlichen Fächern bewerben, natürlich besser platzieren."

Note plus Gespräch

Abiturienten beispielsweise aus Bremen, Berlin oder Hamburg dürften es schwerer haben. In diesen Ländern können Schüler für ihren Abiturschnitt ein Viertel der schlechten Noten ausklammern. Das Ansehen des Abiturs spielt also eine große Rolle.

Doch das sei nur der erste Schritt im Auswahlverfahren. Die Bewerber müssten sich dann auch noch in einem einstündigen Gespräch beweisen. "Dort finden verschiedene Mini-Interviews zur Motivation, zur Situation des Bewerbers, zur Flexibilität und zu seinen kognitiven Fähigkeiten statt", so Kästner.

Abi-Schnitt das Maß aller Dinge?

Von rund 3.000 Bewerbern pro Semester können am Ende 225 ein Medizinstudium an der TU Dresden aufnehmen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute nun, ob an diesem strikten deutschen Auswahlverfahren gerüttelt werden muss. Ob die Abiturnoten auch in Zukunft das Maß aller Dinge sein sollten. Wissenschaftsministerin Stange meint, es sei Zeit, dass die Bundesrichter diese Standards neu bewerten.

Wir haben heute schon deutlich mehr Studierende, die Wartezeiten sind sehr lang geworden. Und ich kann verstehen, dass hier eine rechtliche Überprüfung notwendig ist. Eva-Maria Stange, Wissenschaftsministerin Sachsen

Schließlich sollte das Grundrecht auf freie Berufswahl auch in Zukunft gewährleistet sein.