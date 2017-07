Wie eine Moschee sieht der unscheinbare Bungalow in der Dresdner Johannstadt nun wirklich nicht aus. Doch das Marwa-El-Sherbini-Kulturzentrum in der Marschner-Straße bietet seit 2009 Gebetsmöglichkeiten für Sunniten und Schiiten gleichermaßen. Vergangenes Jahr wurde der Moschee-Verein um die Sächsische Begegnungsstätte (SBS) erweitert, die in anderen sächsischen Städten ähnliche Einrichtungen aufbaut.

Dachverband weckte Verdacht der Verfassungsschützer

Eine Tarnorganisation der islamistischen Muslimbruderschaft sei die Begegnungsstätte aber keinesfalls, betont deren Pressesprecher, Muhammed-Ronald Wellenreuther. "Es gibt im Grunde genommen auch vom Verfassungsschutz her keine konkreten Vorwürfe oder Anhaltspunkte, was uns jetzt betrifft, unsere angebliche Nähe zu dieser Muslimbruderschaft. Außer der Verwendung des IGD-Logos."

IGD, das steht für "Islamische Gemeinschaft in Deutschland", ein Moscheen-Dachverband, der einer von vielen Partnern der Dresdner Einrichtung ist und daher auf deren Homepage auftaucht. Die IGD ist immer wieder mit der 1928 in Ägypten gegründete Muslimbruderschaft in Verbindung gebracht worden.

Selbstbild des Vereins: international und unpolitisch

Muhammed-Ronald Wellenreuther, Sprecher der Sächsischen Begegnungsstätte Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann Doch die Ideologie der Muslimbrüder, habe in seinem Verein keinen Platz, schon gar nicht das Infragestellen des Existenzrechtes Israels, erklärt Wellenreuther. "Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier in unserem Verein Mitglieder aus rund 30 Ländern haben. Da hätten wir wirklich viel zu tun, wenn wir die jeweiligen politischen Animositäten hier aufgreifen wollen. Und wir haben uns auch nie in irgendeiner Weise zu politischen Fragen geäußert, die jetzt beispielsweise gerade das Existenzrecht Israels anbelangen."



Muhammed-Ronald Wellenreuther ist promovierter Geograph und während seiner Jahre als Studiosus-Reiseleiter in Marokko zum Islam konvertiert. Die aufsehenerregende Kritik des Verfassungsschutzes sei an seinem Verein vorerst abgeperlt, sagt er. "Es gab keine Ressentiments, im Gegenteil. Wir haben viele Zuschriften bekommen. Übrigens auch relativ viele Immobilienofferten! Weil der Verfassungsschutz hat ja so getan, in seiner Darstellung, als würden wir hier mit der Hosentasche voller Geld durch die sächsischen Lande streifen und wahllos Immobilien aufkaufen!"

Wieviel Gelder gibt es und woher?

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass Wellenreuthers Verein die neuen Einrichtungen, die er in mehreren sächsischen Städten betreibt oder aufbaut, niemals allein durch Spenden finanzieren kann. Er unterstellt, dass die Muslimbruderschaft als Finanzier dahinter steckt.

Unsinn, kontert Wellenreuther: "Wir haben eine einzige Immobilie gekauft, in Pirna. Und alle anderen Räumlichkeiten sind angemietet. Wir haben keine Geldgeber und können uns das auch gar nicht leisten." Die neuen Gebetseinrichtungen etwa in Zittau oder in Görlitz seien auch weniger für neuangekommene Flüchtlinge gedacht, als für schon lange in Sachsen lebende Muslime, die bislang zum Gebet nach Dresden pendeln müssen.

Wellenreuther würde es jedenfalls begrüßen, "wenn der Verfassungsschutz sich vielleicht erst mal hier unsere Aktivitäten, unsere Inhalte anschauen, anhören würde, ehe man mit derartigen Mutmaßungen an die Öffentlichkeit geht".