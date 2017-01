Deutsches Rotes Kreuz Anfragen von Flüchtlingen beim Suchdienst haben sich verdoppelt

Fast jeden Tag kommt ein Flüchtling ins Büro von Silke Piel beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Magdeburg, der Angehörige verloren hat. Die zu finden ist die reinste Detektivarbeit und Silke Piel muss so viel wie möglich über die Flucht herausbekommen: "Das ist erst einmal schwierig. So einfach kann er mir die Geschichte nicht erzählen. Wir haben des Öfteren ein Sprachproblem. Hinzu kommt, wir als Deutsche haben immer Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Und da heißt es nur Türkei oder Griechenland. So muss ich erst mal über die Landkarte von Google Maps raussuchen, wo meint er überhaupt in Griechenland? Welche Insel meint er?"

Flüchtlinge berichten über ihre Schicksale

Betroffene selbst wollen sich aus Angst nicht selbst vor der Presse äußern. So erzählt Silke Piel ihre Geschichten, wie von dem jungen Afghanen, der seine jüngere Schwester verloren hat: "Auf der Flucht wurde er mit seiner Schwester in Bulgarien verhaftet. Er musste zurück nach Istanbul und bei der Wiedereinreise sind sie zu Schleusern gekommen. Er kam mit 60 Männern auf einen kleinen Lkw und seine Schwester in einen kleinen Pkw. Seitdem hat er nichts wieder von ihr gehört."

Der Suchdienst sei eine der wichtigsten Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes, sagt der Landesgeschäftsführer von Sachsen-Anhalt Dr. Carlhans Uhle: "Immer dann, wenn die großen Krisen da sind, haben wir diese Menschenschicksale. Wir haben insgesamt in Deutschland im letzten Jahr etwa eine Verdopplung der Anfragen gegenüber dem Vorjahr gehabt."

Mehr Suchdienststellen notwendig

In Mitteldeutschland ist der Anstieg sogar noch etwas höher. 2015 wurden 165 Suchanträge von Flüchtlingen gestellt. Letztes Jahr waren es schon 414. In Sachsen-Anhalt hat das DRK seine vier regionalen Suchdienststellen mittlerweile auf sechs aufgestockt. Doch die Zahlen lassen kaum ermessen, wieviel Arbeit hinter jedem einzelnen Fall steckt. Oft kämen die Flüchtlinge mehrmals, bis ein internationaler Suchantrag vollständig ausgefüllt sei, erklärt Silke Piel. Manchmal ist es auch für sie schwer zu verarbeiten, was sie dabei hört.