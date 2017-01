Pro und Contra "Fixerstube" in Leipzig

Es ist überwiegend verpöhnt, illegale Drogen zu nehmen. Wird darüber gesprochen, geht es meist um Vorbeugung, Behandlung von Süchtigen und Strafverfolgung von Drogenhändlern. Was tun, wenn all das nichts bringt? Hier setzt akzeptierende Suchthilfe an. In mehreren deutschen Großstädten gibt es schon geschützte Räume, in denen Süchtige Drogen nehmen können. In Mitteldeutschland ist so etwas aktuell rechtlich gar nicht möglich. Doch in Leipzig wird jetzt der Versuch unternommen, das zu ändern.

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL