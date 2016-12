Ausblick auf 2017 Dulig will Sachsen internationalisieren

Ein Blick in die Glaskugel verrät: 2017 wird ein spannendes, turbulentes Jahr mit vielen Überraschungen. Dafür dürfte allein schon Donald Trump sorgen, der mit dem Einzug ins Weiße Haus die politische Ausrichtung der USA ändern will. Und das könnte sich auch in der internationalen Wirtschaftspolitik niederschlagen. In Sachsen will man darauf vorbereitet sein.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL