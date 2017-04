Der oberste Chef aller IT-Dienstleistungen in Thüringen ist Hartmut Schubert, Staatssekretär im Finanzministerium. Ihm reicht es nicht, was sein Bundesland im Internet derzeit anbietet: "Wir haben das ja mittlerweile schon in der Wirtschaft, dass die Bürger Bestellungen und Einkäufe online erledigen können. Bei der Verwaltung ist man da noch etwas hinterher und das wollen wir jetzt ändern", sagt er.

Die Idee ist einfach. Für jeden Bürger soll es demnächst einen Anlaufpunkt für alle Fragen und Anträge geben – und zwar im Internet. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob das Thema bei der Kommune, dem Land oder beim Bund angesiedelt ist. Über eine Suchfunktion, in der Thema und Wohnort abgefragt werden, soll man auf das richtige Formular oder auf eine Dialog-Funktion kommen, erklärt Hartmut Schubert. Das Thüringer Antragssystem für Verwaltungsleistungen – kurz: ThAVEL - schickt die ausgefüllten Formulare oder Kontaktanfragen dann an den richtigen Bearbeiter. Der Internetnutzer muss den Adressaten nicht selbst heraussuchen und bei vielen Anträgen auch nicht persönlich vorbeikommen.

Auch Internetmuffel sollen profitieren

Auch ohne Internet könne der Bürger von diesem System profitieren, erklärt der Finanzstaatssekretär: "Und für den Bürger, der nicht in der Lage ist, das von Zuhause aus zu erledigen, weil er vielleicht kein Internet hat oder nicht im Internet arbeiten will, für den muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass er zu Bürger-Servicestellen gehen kann, und dass ein Mitarbeiter das dann für ihn erledigen kann."

Staatssekretär Hartmut Schubert (2.v.r.) bei einer Präsentation des Systems ThAVEL auf der Fachmesse CeBIT in Hannover. Bildrechte: Juliane-Riehm Das Computersystem ThAVEL gibt es in der ersten Ausbaustufe schon seit fünf Jahren. Doch bislang ist nicht viel geschehen. Jetzt geht eine neue Version in Betrieb. Sie bietet den Landkreisen, Städten und Gemeinden die Möglichkeit, selbst Programme zu erstellen und diese als eigene Bausteine in das bestehende System einzuarbeiten.



Dieser Service sei wichtig, betont Staatssekretär Schubert, weil die Kommunen selbstverwaltet seien. "Wir müssen Sie dazu bringen, dass Sie mit uns arbeiten wollen, durch Angebote, wie kostenlose Nutzung unserer Plattform ThAVEL oder eben auch durch Förderprogramme, die wir vielleicht initiieren wollen", erklärt Schubert. "Wir müssen einfach überzeugen, auf Augenhöhe zusammenarbeiten, weil dem Bürger nur geholfen ist, wenn wir ein Angebot leisten können, was einheitlich ist."

Umsetzung wird langwierig

Staatssekretär Hartmut Schubert weiß, dass das schwierig sein kann. Zum zeitlichen Ablauf mein er lediglich: "Na ja, da wird sich nicht gleich morgen alles ändern. Wir fangen jetzt erst einmal mit den Landkreisen an. Da sind auch die meisten Anwendungen. Dann werden wir Stück für Stück auch mit Modell-Kommunen weitermachen."

So will Thüringen in den nächsten Jahren landesweit die Behörden besser vernetzen und den Einwohnern das Verwaltungsleben erleichtern.