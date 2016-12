Es ist ruhig geworden in der Klussiedlung am Rande von Halberstadt. In der ZASt wird gebaut. Eckhard Stein leitet sie seit zweieinhalb Jahren, baufreie Phasen kennt er nicht: "Wir haben die Bettenzahl jetzt verringert und im Moment sind wir rund bei 1.400 Plätzen. Im letzten Jahr waren es noch rund 2.200 Betten." Im Moment seien etwa 1.000 Bewohner in der Einrichtung. Eine Reserve gebe es noch für die Weihnachtstage und Neujahr. In dieser Zeit werde nicht mehr in die Kommunen verteilt, so dass alle, die jetzt neu ankommen, hier aufgenommen werden.

Im letzten Jahr war oft kaum Platz für die täglich eintreffenden Asylbewerber. Jetzt kommen deutlich weniger. Ein guter Trend, findet Stein: "Wir hatten im letzten Jahr noch im November rund 3.500 Neuzugänge hier in der ZASt, in diesem Jahr sind es rund 500. Das zeigt also schon an, dass sich der quasi unter diesem Namen bekannt gewordene Flüchtlingsstrom verringert hat."

Bewegende Schicksale gehören zum Alltag

Eine Gruppe Flüchtlinge beim Deutsch-Unterricht Bildrechte: MDR/Roland Jäger Derzeit stammen die meisten aus Indien, Eritrea und Syrien. Sie leben seit maximal einem Jahr in der ZASt, dann geht es zurück oder weiter. Hochemotionale Momente - immer wieder: "Das ist ein höchst operatives Geschäft. Am Ende wird der Tag bestimmt durch das Schicksal der Menschen hier: der eine erfährt, dass seinem Asylantrag nicht stattgegeben wurde, der andere bekommt schlechte Nachrichten aus der Heimat, der dritte weiß einfach nicht, wie es weitergeht."

Emotional ist das auch für die ZASt-Mitarbeiter. Einmal hat Eckhard Stein eine Familie abgeholt in die ZASt - die kam mit dem Zug aus München - ganze eineinhalb Tage nach der Geburt ihres Jüngsten. Mutter und Kinde waren medizinisch nicht versorgt. Dieses Schicksal ragt heraus, doch es gibt viele: Wenn ein Mädchen nach einer Vergwaltigung im Herkunftsland Selbstmordgedanken hat, wenn Kriegsflüchtlinge von Angst beherrscht werden, dann helfen Mitleid oder Verständnis nicht aus, dann ist professionelle Hilfe gefragt.

Ein Psychologe ist besser als keiner

Die gibt hier seit 1. November der Psychologe Christian Teuber. Er ist zuständig für alle Bewohner der ZASt und fährt auch Außenstellen an. Eine Sisyphos-Aufgabe. Gelassen sagt Teuber, ein Psychologe sei besser als keiner: "Was ich am meisten erlebe ist, dass ich Gespräche führe und psychologische Diagnostik durchführe hinsichtlich einer posttraumatischen Belastungsstörung, die fast alle, die bei mir vorstellig werden, dann auch haben. Von Aufenthalt in Kriegsgebieten, Foltererlebnisse, Inhaftierungen, unmenschliche Behandlung während der Flucht inklusive sexueller Gewalt bei Frauen."

Karsten Schaller führt durchs Gelände. Der Sozialarbeiter ist Ansprechpartner für Familien. Er lässt sich auf sie ein, kämpft sich durch die verschiedenen Sprachen: "Ja dank der Apps, die man heutzutage hat, kann man eben sehr gut kommunizieren, zumindest die wichtigsten Sachen mitteilen. Wie zum Besipiel das Wort Unterschrift, das man häufig benötigt. Da gibts eben aus dem Arabischen das 'Trocheh', im Irak sprechen sie es 'Imsa' aus."