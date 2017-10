Die CDU, so Husgen, müsste nun mitbekommen haben, dass im Freistaat etwas nicht gestimmt hat. Viele Menschen seien nicht einverstanden mit der Politik der inneren Sicherheit. Der Gewerkschafter sagt: "Wenn dort aus der Sicht des neuen Ministerpräsidenten ein neues Kabinett her muss und auch Köpfe rollen müssen, ja, dann muss das eben geschehen."

Aber ich meine: in der CDU hat er ja seit zwölf Jahren auch eine Funktion und hat auch an dieser Kultur der Meinungsfindung innerhalb der CDU seinen Anteil - und an der Art und Weise, wie hier regiert wird.

Michael Richter ist Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Sachsen. Er traut Kretschmer in der neuen Position mehr zu. Richter sagt: "Wir als Verband haben Michael Kretschmer insbesondere als Politiker in seinem Wahlkreis in Görlitz wahrgenommen, und ihn dort bürgerorientiert, dialog- und streiterfahren erlebt." Der Politiker kenne die ländlichen Räume, er kenne die Grenzregion persönlich und auch politisch. "Wir denken, dass darin schon seine Stärke als Ministerpräsident liegen könnte", so Richter. Herausforderungen gebe es viele.