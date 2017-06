Es ist eine Klage, die Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich inzwischen regelmäßig zu hören bekommt. Im Grunde genommen bei allen, die mit EU-Geldern gefördert werden: Handwerksbetriebe, Vereine, soziale Dienste, kleine Kommunen. Aber nicht nur die, selbst die großen Player haben inzwischen immer häufiger die Nase voll, weil sie immer öfter und immer mehr Formulare ausfüllen müssen.

Die reinste Formularwüste

Tillich spricht von bis zu 25 Prozent mehr bürokratischem Aufwand allein in den letzten Jahren.

Es gibt erste Unternehmen und universitäre Einrichtungen, die sagen: Wir machen es lieber ohne europäisches Geld, weil uns das einfach zu kompliziert ist. Stanislaw Tillich, Ministerpräsident in Sachsen

Die Verfahren seien undurchsichtig und der Verwaltungsaufwand zu hoch. Und den kann und will eben nicht jeder leisten - gerade dann, wenn es irgendwie auch ohne die Gelder aus Brüssel geht. "Mittel des Bundes im Bereich der Forschung sind zum Beispiel wesentlich einfacher einzuwerben als Gelder der Europäischen Union." Das findet Tillich schade, weil durch europäische Mittel eigentlich auch die internationale Vernetzung gefördert werden soll.

Mehr Aufwand als Nutzen

"Dieser hohe Aufwand schreckt die Träger ab, Anträge zu stellen." - Rainer Haseloff Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nicht anders die Situation in Sachsen-Anhalt. Nehmen wir hier einfach mal die Vorgaben für den elektronischen Datenaustausch mit den Behörden: Mussten in der letzten Förderperiode noch zu 41 verschiedenen Fragen Informationen zusammengetragen werden, sind es inzwischen fast drei Mal so viele.



Das bedeutet nicht nur für die, die Geld aus Brüssel bekommen, erheblich mehr Aufwand, auch die europäischen Prüfer müssen inzwischen fast ein Drittel mehr Personal aufbieten, um mit dem Prüfen hinterherzukommen, rechnet die Landesverwaltung vor.



Und die Liste ließe sich fortsetzen. In fast allen Bereichen mussten über die Jahre hinweg mehr und mehr Angaben gemacht werden, erklärt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff im Gespräch mit MDR AKTUELL. "Dieser hohe Aufwand schreckt die Träger ab, Anträge zu stellen."

Die EU gelobt Besserung

Haseloff und sein sächsischer Kollege Tillich waren beide vergangene Woche in Brüssel. Nicht zum ersten Mal sprachen sie die Vertreter der EU-Kommission auf die überbordende Bürokratie an - so wie inzwischen Vertreter vieler anderer Regionen auch, sagt Haseloff. Und das trage erste Früchte:

Jean-Claude Juncker hat für die gesamte EU-Kommission den Auftrag erteilt, an einer Flexibilisierung zu arbeiten, weil die Akzeptanz der Europäischen Union nur dadurch erhalten werden kann, dass das Geld da ankommt, wo es auch notwendig ist. Rainer Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt

Stanislaw Tillich schlägt eine Art Belohnungssystem vor, um Bürokratie abzubauen. Bildrechte: dpa Auch das Europaparlament wird darüber diskutieren, wie die Verteilung und Kontrolle von Fördergeldern in Zukunft vereinfacht werden kann. Wir brauchen da nicht nur kleine Korrekturen, betont Sachsens Ministerpräsident Tillich - nicht nur in Europa. Überall ist in seinen Augen die öffentliche Hand inzwischen gefordert, die ausufernde Bürokratie wieder einzudämmen.



Tillichs Fazit im Gespräch mit MDR AKTUELL: "Es wäre wünschenswert, wenn die EU mehr Vertrauen in die Mitgliedsstaaten und vor allem in die Regionen hätte, die ihre Aufgaben erfüllen." Tillich vergleicht das mit einer Steuerprüfung: Unternehmen, die ihre Steuererklärung ordentlich machen, werden "in den Jahren darauf von einer Steuerprüfung verschont." Schon allein damit könne man die Bürokratie reduzieren.