Wie in Stuttgart überwachen auch in mitteldeutschen Städten Messstationen, wie belastet die Luft ist. Dafür hat die EU europaweit einheitliche Grenzwerte festgelegt, die nicht mehr als 35 Mal im Jahr überschritten werden dürfen. In Sachsen-Anhalt wurden diese Regelungen eingehalten.

Thüringen ohne kritische Werte

Auch in Thüringen sei ein Fahrverbot nicht nötig, sagt der Sprecher des Umweltministeriums Andreas Maruschke: "Wir hatten 2016 keine Feinstaubüberlastung der Grenzwerte in Thüringen. Man muss auch sagen, dass Städte, die bei diesen Werten auch mal kritisch waren wie Mühlhausen, Weimar und Erfurt in den letzten Jahren sehr viel getan haben, um die Belastung deutlich zu minimieren." So hat Weimar seine Busflotte modernisiert, Erfurt den städtischen Nahverkehr ausgebaut und in Mühlhausen sollen schnellstmöglich zwei neue Umgehungsstraßen gebaut werden.

Umwelthilfe erwägt Klage gegen Leipzig

In Sachsen seien die Feinstaub-Grenzwerte ebenfalls eingehalten worden, heißt es auf Nachfrage vom Umweltministerium schriftlich. Man räumt aber ein: "Es gibt aktuell Überschreitungen des Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid. Allerdings nicht in solchen Größenordnungen, wie das in Baden-Württemberg der Fall ist." Dort seien mehr als 100 Prozent Überschreitung gemessen worden, in Dresden zwölf Prozent.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte gegen die überschrittenen Werte in mehreren deutschen Städten, unter anderem Stuttgart geklagt, um Kommunen und Land zum Handeln zu bringen. Nun blickt Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch auf Sachsen. "Wir prüfen im Moment tatsächlich sehr ernsthaft, ob wir als 17. Stadt auch in Leipzig noch Klage erheben, weil uns die Untätigkeit dort ziemlich ärgert. Wir stellen immer wieder fest, dass Politikern wegen Drucks der Automobilindustrie nur dann das Thema Luftreinhaltung einfällt, wenn sie dazu vor Gericht verurteilt werden." Mehr als jeder zweite Messpunkt in Deutschland melde Überschreitungen, und das Stickstoffdioxid aus Dieselfahrzeugen sei für über 10.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich, sagt Resch.

Dresden will mehr Radwege bauen

Auch Dresden hat damit ein Problem, arbeitet deshalb gerade an einem neuen Luftreinhalteplan. Damit es nicht zu Zwangsmaßnahmen wie in Stuttgart kommt, sollen beispielsweise das Stadtbahnnetz ausgebaut und Radverkehr sowie Fußwege attraktiver gemacht werden. Die Dresdner Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen schreibt auf Nachfrage von MDR AKTUELL aber auch:

"Wir und andere Städte erwarten von der Bundesregierung, dass sie ihre falsche Nachsichtigkeit gegenüber den Autoherstellern aufgibt, notwendige Nachrüstungen durchsetzt und zu einer offenen Informationspolitik übergeht. Die Emissionen im realen Fahrbetrieb müssen schnell und deutlich reduziert werden. Es wäre den Bürgern schwer zu vermitteln, dass sie für eine mangelnde staatliche Kontrolle beziehungsweise Zugeständnisse an die Industrie 'bestraft' würden."

Bevölkerung befürwortet Fahrverbote

Die Deutschen befürworten übrigens Fahrverbote für Dieselfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß in Stadtteilen mit besonders schlechter Luftqualität. In einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage sprachen sich 61 Prozent für solche Verbote aus.