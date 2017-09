Der erste Teil der Aussage von Martin Schulz ist korrekt: Die Kriminalität ist zwar in Berlin, Bremen und Hamburg am höchsten. Aber bei den Flächenländern liegt Sachsen-Anhalt, gemessen an der Einwohnerzahl, vorn. Das bestätigt Uwe Petermann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei: "Das sind für das Jahr 2016 genau 8.749 Straftaten pro 100.000 Einwohner, die die Polizei registriert hat. Danach kommt Nordrhein-Westfalen mit fast 500 Straftaten weniger. Das Saarland hat fast 1.000 Fällen weniger."