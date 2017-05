Faktencheck Dürfen zwei Landkreise den gleichen Namen tragen?

Wenn es nach Thüringen geht, sollen sich künftig zwei mitteldeutsche Landkreise nur durch einen Bindestrich unterscheiden. Der ältere Saalekreis in Sachsen-Anhalt ohne Bindestrich, mit Bindestrich der neue in Thüringen. Aber zwei gleichlautende Landkreise so nah beieinander, ist das zulässig?

Verwirrung bei Zuständigkeiten vorprogrammiert

Der Leipziger Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Christoph Naumann schätzt es so ein: Grundsätzlich ist es gesetzlich nicht verboten, dass Landkreise den gleichen Namen tragen. Aber der Altnamensträger, hier der Saalekreis in Sachsen-Anhalt, könne auf Unterlassung klagen falls dieser eine Verwechslungsgefahr vermutet: "Die sehe ich auch konkret, weil der Burgenlandkreis nur als trennender Landkreis zu Seite stünde. Und man muss bedenken, dass die Landkreise mit verschiedenen Verwaltungssitzen ja eine sehr hohe Fläche gewinnen. Man kann die einzelnen Behördensitze unter Umständen nicht direkt zuordnen und da sehe ich die Gefahr, dass Verwaltungsentscheidungen nicht direkt zugeordnet werden können und es dann Probleme gibt in Widerspruchsverfahren, Bußgeldverfahren und dergleichen."

Bayern mit Positivbeispiel

Ein einfacher Bindestrich reiche nicht aus, um die Landkreise eindeutig zu unterscheiden. Besser sei, eine geographische Zusatzbezeichnung im Namen unterzubringen. Ein ähnlicher Fall in Bayern zeige, wie man es machen könne, erklärt Naumann: "Es gibt einmal den Landkreis Neustadt an der Aisch und Neustadt an der Waldnaab. Dort wird durch geografische Zusätze klargemacht, dass hier verschiedene Landkreise existieren. Und so was müsste man sich dann eben für den Thüringer Landkreis, Saale-Kreis ausdenken, 'Thüringer Saalekreis' etwa. So was würde ich für zulässig erachten."

"Saale-Tal-Kreis"?

Christoph Naumann könne sich auch einen Saale-Tal-Kreis vorstellen. Das Einfügen des Wortes Tal sei auch bei anderen Landkreisen hilfreich gewesen. Grundsätzlich gilt aber, dass der ältere Landkreis namensrechtlich Bestandsschutz habe. Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt habe sich mit dem Namen längst identifiziert. Da spiele es auch keine Rolle, dass ein neuer Landkreis eventuell größer sei oder die höhere Bevölkerungszahl habe.