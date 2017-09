FDP-Kandidaten aus Mitteldeutschland Die neuen liberalen Bundestagsabgeordneten

Die FDP hat den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. An Tag eins nach der Wahl ging es bereits an die Sondierung. Auch die künftigen FDP-Vertreter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, insgesamt sieben künftige Bundestagsabgeordnete, sind in Berlin und beraten das weitere Vorgehen. Jamaika-Koalition oder doch Opposition? Mit diesen Themen im Gepäck sind die Kandidaten aus Mitteldeutschland nach Berlin gereist.

von Anne Sailer, MDR AKTUELL