In Thüringen fehlten bei mindestens 7.000 Schüler Halbjahresnoten. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Unterrichtsausfall Fehlende Noten auf dem Zeugnis

Eins bis sechs – das sind die Zahlen, die einen Zeugnistag gut oder schlecht machen können. In Thüringen gibt es allerdings tausende Schüler, die sich darum in manchen Fächern überhaupt keine Sorgen machen müssen. Wegen Unterrichtsausfall haben fast 500 Thüringer Klassen unter anderem in Musik oder Kunst keine Halbjahresnote bekommen.

von Ludwig Bundscherer, MDR-AKTUELL Landeskorrespondent