Doch der Finanzminister hat den gesamten Haushalt und die Personalausgaben im Blick. Erst in fünf Jahren würden besonders viele Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. Mit etwas Vorlauf sorge man dann für Nachwuchs, so CDU-Minister André Schröder: "Ab 2020 bis 2022 werden wir mehr Neueinstellungen in der Steuerverwaltung haben, um das auszugleichen. Ich will noch eines dazu sagen: In der Vergangenheit gehörte es zur Personalpolitik, Signale für Frühverrentung auszusenden." Nun würde jede Fachkraft gebraucht. Die Finanzbeamten können künftig also nicht damit rechnen, früher in Pension zu gehen.