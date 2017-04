Das Schreiben des Freiberger Rathauschefs hat auch in Berlin für Aufsehen gesorgt. Eine offizielle Reaktion aus dem Kanzleramt wird es aber nicht geben. Ulrike Demmer, stellvertretende Regierungssprecherin, sagt: "Die Bundesregierung beantwortet ganz grundsätzlich offene Briefe nicht." Gleichwohl wolle sie darauf hinweisen, dass der Bund die Länder und Kommunen in vielfacher Weise entlaste.

So wurden allein 2016 den Ländern 5,6 Milliarden Euro zur Finanzierung der Kosten für Asylsuchende überwiesen. Dazu eine jährliche Integrationspauschale von zwei Milliarden Euro plus 350 Millionen zur Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Alle Kosten für die Unterkunft der anerkannten Asylsuchenden trägt der Bund ebenfalls.

Kommunen sitzen am Ende der Fahnenstange

Die Bundesregierung werde ihrer Verantwortung damit vollkommen gerecht, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg. Es käme auf die Länder an, dass die Mittel, die für die Kommunen gedacht seinen, auch weitergeleitet würden. "Insoweit müssten sich die Kommunen nicht beim Bund beschweren, sondern sich direkt an die Länder wenden", so Rehberg.

Als haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion weiß Eckhardt Rehberg aber, dass es in vielen Ländern schwierig wird, wenn der Bund den Kommunen über die Länder Geld zur Verfügung stellen will. Dass Problem ist, dass die Kommunen immer am Ende der Fahnenstange sitzen, sagt der Linken-Politiker André Hahn:

Man sagt landläufig: Die Finanzminister haben immer irgendwie klebrige Finger. Das ist auch in Sachsen so. André Hahn, Linke

"Sachsens Finanzminister Georg Unland behält einen Teil des Geldes für sich und sagt, er habe ja auch Aufgaben", so Hahn weiter. "Das stimmt natürlich bei der Erstaufnahme, aber ansonsten müsste natürlich dieses Geld eins zu eins an die Kommunen weitergeleitet werden."

Sachsen zu Unrecht am Pranger

Das sieht die Leipziger SPD-Bundestagabgeordnete Daniela Kolbe genauso. Denn die Integrationsarbeit werde ja hauptsächlich in den Kommunen geleistet: "Und da wundere ich mich schon über den sächsischen Finanzminister, der laut darüber nachdenkt, Schulden zu tilgen", so Kolbe. "Ich würde mir wünschen, dass er stattdessen lieber genau hinguckt, in welcher Situation die sächsischen Kommunen sind und sie unterstützen würde, damit in Zukunft eben solche Briefe nicht mehr nach Berlin geschickt werden müssen."

Sachsen stehe zu Unrecht am Pranger, meint der Zwickauer CDU-Haushaltspolitiker Carsten Körber. 390 Millionen Euro habe der Bund beispielsweise 2016 dem Freistaat ohne Zweckbindung zu kommen lassen:

Von den 390 Millionen vom Bund hat der Freistaat sogar mehr an die Kommunen weitergeleitet – über 480 Millionen im vergangenen Jahr. Sachsen ist auch hier eines der vorbildlichsten Länder. Carsten Körber, CDU

Kein grundsätzliches Problem im Freistaat