Nach Unicef-Kritik Wie Flüchtlingskinder in Sachsen untergebracht sind

Was steht Kindern in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften zu?

Familien sollten in eigenen Wohneinheiten leben. Für Kinder wie Erwachsene gilt gleichermaßen: Die Wohn- und Schlafraumfläche soll sechs Quadratmeter pro Person nicht unterschreiten. Für Kinder soll zusätzlich mindestens ein Spielzimmer in ausreichender Größe und mit entsprechender Ausstattung eingerichtet werden, das bei Bedarf auch zur Erledigung der Hausaufgaben zur Verfügung steht.

Wie werden Kinder in den Gemeinschaftsunterkünften vor Übergriffen geschützt?

Für Asylunterkünfte wurden in den vergangenen zwei Jahren Sicherheits- und Gewaltschutzkonzepte erarbeitet, in denen die Bedürfnisse von Frauen und Kindern besonders berücksichtigt würden, sagt Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping: "Das heißt, dass Frauen Rückzugsbereiche haben und Kinder Spielbereiche, dass Schutz gewährleistet wird, wenn Übergriffe stattfänden, dass Beratungsangebote da sind."



Zudem wurde in Leipzig Ende vergangenen Jahres das erste Frauenschutzhaus für geflüchtete Frauen und ihre Kinder eröffnet. Zusätzlich gibt es eine Erstaufnahmeunterkunft nur für Frauen und Kinder.

Ist die Kritik von Unicef in Sachsen also berechtigt?

Das kommt darauf an, wen man fragt. Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat sagt mit Blick auf die Dresdner Einrichtung ja: Das fange damit an, dass Bäder nicht abgeschlossen werden könnten und dass es Bewohnern untersagt sei, zum Beispiel Vorhänge vors Fenster zu hängen, um sich vor Blicken von außen zu schützen. Auch sei es Bewohnern verboten, ihre Zimmer abzuschließen, so dass jederzeit Security oder andere Bewohner in die Zimmer stürmen könnten.

Integrationsministerin Köpping hält dagegen: "Ich bin nicht in der Lage, das für jeden Einzelfall auszuschließen. Das tue ich auch nicht, weil es immer wieder Dinge gibt, die uns nicht gefallen. Aber für das, was wir an Unterbringungssystemen in Sachsen aufgebaut haben, ist das nicht gerechtfertigt." Wie die Situation in den einzelnen Asylunterkünften konkret aussieht, wird der nächste Heim-TÜV zeigen, den Sachsens Ausländerbeauftragter erstellen lässt. Der Bericht soll noch vor der Sommerpause veröffentlicht werden.