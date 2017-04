2016 haben die Mittel, die der Freistaat für die Versorgung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellt hat, zum ersten Mal gereicht. Das war 2013, 14 und 15 nicht so. In diesen Jahren musste der Landkreis beisteuern und Geld locker machen.

Der Vize-Landrat von Bautzen, Udo Witschas. Bildrechte: MDR/Benno Scholze

Das hat er sich bei den Kommunen und Städten geholt, die zum Landkreis Bautzen gehören. Die Kreisumlage wurde erhöht. Die Kommunen zahlen diese Umlage an den Landkreis zum Beispiel für den Bau und den Unterhalt von Schulen und Rettungswachen. Nun konnte die Umlage wieder gesenkt werden.



Witschas sagt: "Insofern haben wir in unserem Beschluss 17/18 die Kreisumlage für unsere Kommunen genau um den Teil gesenkt, wo wir dachten, dass wir das als Zuschuss für die Asylbetreuung brauchen." Das heiße, dass seinen Städten und Gemeinden aktuell keine Last auferlegt sei, so Witschas weiter.