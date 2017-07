Zwar ohne Schulabschluss, aber mit einem Plan – so kam vor einem Jahr ein Förderschüler in die Agentur für Arbeit Bernburg. Und damit ist schon viel gewonnen, meint Berufsberaterin Stephanie Sabel. Der 15-Jährige wollte Bauarbeiter werden, aber eine richtige Lehrstelle bekam er nicht sofort, ohne Abschluss.

In solchen Fällen vermitteln sie meist längere Praktika, mindestens für ein halbes Jahr und diesmal mit Erfolg, sagt Berufsberaterin Stephanie Sabel. Das sei der Türöffner für den Einstieg in den Betrieb gewesen. Der Jugendliche habe den Arbeitgeber so von sich überzeugt, dass der sich letztendlich dafür entschieden habe, ihn als Hochbaufacharbeiter in Ausbildung zu nehmen.