Die Baustelle am Südring in Magdeburg ist unübersehbar: Hier bauen die Verkehrsbetriebe eine neue Straßenbahntrasse. Sie soll die Fahrzeit in die Innenstadt deutlich verkürzen. Möglich ist der Bau nur durch Zuschüsse des Bundes. Bis 2019 sind diese zugesagt.

Doch wie es danach weitergeht, ist noch völlig unklar, sagt der Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe, Tim Stein. "In Magdeburg sieht es so aus, dass laut Nahverkehrsplan weitere Neubaustrecken für die Straßenbahn möglich wären, die sind als Option vorgesehen. Die könnte man ab 2020 angehen und auch bei diesen Förderprogrammen anmelden. Ob die dann aber umgesetzt werden können, das ist natürlich die große Frage dabei."

Mehr Konkurrenz ums Geld

Zwar will der Bund sein Förderprogramm auch nach 2019 fortführen, die Mittel bleiben aber auf dem Niveau der Neunzigerjahre, bei 330 Millionen Euro jährlich für alle Verkehrsneubauprojekte in Deutschland. Schon jetzt bräuchte man bundesweit 20 mal so viel, heißt es vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Deren Landesgruppenvorsitzender für Sachsen und Thüringen ist Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Er fürchtet einen stärkeren Konkurrenzkampf um die Gelder: "Wir haben hier zum Beispiel in Dresden die Strecke an der Universität entlang, wo wir an sich einen Ausbau vornehmen wollten. Das ist nur möglich, wenn auch entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden. Hier hoffen wir natürlich auch auf eine Förderung aus dem Bundesprogramm. Sollte die nicht gewährt werden können, bleiben solche Sachen liegen, weil auf Landesebene nicht entsprechende Gelder vorhanden sind."

Kritik auch an Auflagen des Bundes

Die drei Verkehrsministerien in Mitteldeutschland begrüßen zunächst einmal, dass das Programm überhaupt fortgesetzt wird. Verkehrsminister Thomas Webel in Sachsen-Anhalt aber hält die Fördersumme für diskussionswürdig. Auch die Förderbedingungen müssten angepasst werden, fordert Sachsen. So scheitern beispielsweise in Leipzig Ausbaupläne an der Auflage des Bundes, dass für die Straßenbahn ein eigener Gleiskörper gebaut werden muss.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig schreibt dazu auf Anfrage des MDR: "Wir sind nicht mehr in den Sechziger- oder Siebzigerjahren, in denen es als modern galt, breite Verkehrsschneisen durch die Stadt zu schlagen. Oftmals wäre es klüger und wirtschaftlicher, die Vorfahrt von Bahn und Bus mit moderner Telematik zu gewährleisten." Zudem sollte das Programm auch für Modernisierungen geöffnet werden, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Thüringen.

Weniger Geld - teurere Tickets

Ohne den Bund müssten die Kommunen einspringen und das sei bei klammen Kassen schwer vorstellbar, sagt die Chefin der Erfurter Verkehrsbetriebe, Myriam Berg: "Es ist schlicht kein Geld da. Letzten Endes wird es zu Lasten der Qualität für die Fahrgäste gehen. Gerade das ist doch völlig widersprüchlich, wenn man weiß, dass immer mehr Leute den ÖPNV nutzen wollen, eben auch, weil es ja ökologisch so sinnvoll ist. Es ist eine große Verkehrswende ausgerufen worden. Aber ich glaube, wir wenden uns aktuell genau in die falsche Richtung."

Denn fehlt das Geld, würden die Angebote schlechter, die Tickets teurer. Ein Teufelskreis für die Verkehrsunternehmen in Mitteldeutschland, meint Berg.