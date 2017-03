Sachsen-Anhalt Frauenquote in Aufsichtsgremien wackelt

Beim Flughafen Leipzig/Halle, bei der Medienförderung oder den Unikliniken – überall geht es um Geld und Einfluss. Den übt die Landesregierung in den Aufsichtsgremien aus. Von insgesamt 112 Mitgliedern sind derzeit 27 Frauen, also weniger als ein Viertel. Bis Ende des Jahres soll dieser Anteil verdoppelt werden.

Zielsetzung zurücknehmen oder nicht?

Es wird knapp, da sind sich alle einig. Aber vor kurzem verbreitete sich eine Botschaft, die nach Kapitulation klang. Die Gleichstellungsministerin soll ihren Kabinettskollegen vorgeschlagen haben: Schrauben wir das Ziel auf 30 Prozent zurück. Anne-Marie Keding (CDU) fühlt sich missverstanden. Sie habe nur auf die Konsequenzen aufmerksam gemacht: "Wenn das so weiter geht, werden wir das Ziel nicht erreichen. Und dann lasst es uns lieber gleich sagen, dass Ihr es nicht umsetzen wollt, oder wir es nicht umsetzen können. Aber jetzt haben alle Ministerien sich nochmal dazu bekannt, es umsetzen zu wollen. Und wir laden ein zu einer Arbeitsgruppe."

Und zwar schon in den nächsten Wochen, da die Zeit drängt. Der Knackpunkt ist: Viele Posten in den Gremien sind funktionsgebunden. Das heißt, es werden regulär Minister oder Staatssekretäre geschickt. Und das sind in Sachsen-Anhalt mehrheitlich Männer. Mit der Frauenquote von 50 Prozent klappt es also nur, wenn die Ministerien ihre Regeln ändern. Gleichstellungsministerin Keding: "Ich könnte durchaus die fachlich sehr versierten Abteilungsleiterinnen nehmen. Oder ich könnte auf externen Sachverstand zurückgreifen. Und ich kann auch sagen, wir machen eine Vertretung über die Ressortgrenzen hinweg."

Gegenwind für Keding von Parteikollegen

Siegfried Borgwardt, CDU-Fraktionsvorsitzender, interpretieren den Koalitionsvertrag anders als die Ministerin. Bildrechte: IMAGO Gegenwind bekommt die Ministerin ausgerechnet von Parteikollegen. Die CDU liest das Ziel im Koalitionsvertrag anders: 50 Prozent Frauen – das gelte für die freien Plätze in den Gremien, die also nicht an einen Posten, wie Minister oder Staatssekretär, gebunden sind.



Daran habe man sich bei den letzten Besetzungen gehalten, betont CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt: "Jetzt kann man sich darüber unterhalten: Geht man generell von einer funktionsgebundenen Stellenbetrachtung ab? Da wären wir das erste Land, das das macht. Aber von mir aus, wenn das der Sache dient, muss man da auch drüber nachdenken."



Auf jeden Fall, so bekräftigen es die Koalitionspartner SPD und Grüne. Aber CDU-Fraktionschef Borgwardt gibt zu bedenken, das könnte zu weniger Einfluss führen. Wenn zum Beispiel Sachsen zum Flughafen Leipzig-Halle den Fachminister schickt und Sachsen-Anhalt nicht.

Landesfrauenrat bietet Hilfe an

Dieses Argument will der Landesfrauenrat nicht gelten lassen. Die Vorsitzende ist Linken-Politikerin Eva von Angern: "Das hat nicht immer nur was mit Hierarchien zu tun, ob jemand sich einbringen kann. Jemand von außen, der fachlich passt, muss nicht weniger kompetent sein. Und durchsetzen können sich Frauen."



Für die Suche nach den passenden Fachfrauen habe der Landesfrauenrat bereits seine Hilfe angeboten. Die Gleichstellungsministerin betont: Sie halte am Ziel 50 Prozent fest. Ob die Regierung es bis zum Jahresende schafft, hängt nun davon ab, wie schnell sie Regeln ändert und die Posten neu besetzt.