Postkarten-Idylle: Die Stadt Freiberg in Sachsen ist eine beschauliche Stadt. Doch mit Beschaulichkeit haben die Aussagen der dortigen CDU nichts zu tun. Vertreter fordern den Rücktritt von Bundeskanzlerin Merkel und unter bestimmten Bedingungen gar eine Annäherung an die AfD. Bildrechte: Stadt Freiberg

CDU Freiberg Für Merkels Rücktritt und eine Annäherung an die AfD

Während Angela Merkel in Berlin an einer neuen Mehrheit bastelt, um im Kanzleramt bleiben zu können, formiert sich vielerorts an der CDU-Basis Widerstand. Auch und gerade in Sachsen, wo die CDU bei der Bundestagswahl sogar hinter die AfD gerutscht ist. Schuld daran seien die Kanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik, kritisieren viele in der Sachsen-Union. Entsprechend wird etwa in Freiberg ganz offen der Rücktritt Merkels vom Parteivorsitz gefordert.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL