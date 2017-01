SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Nach Informationen des MDR will er stattdessen seinem parteiinternen Konkurrenten Martin Schulz dafür vorschlagen. Auch den Parteivorsitz will er abgeben. Das habe er am Nachmittag in der SPD-Fraktionssitzung bekannt gegeben. Als erste hatten der "Stern" und "Zeit Online" davon berichtet.