Dass durch Gebietsreformen Einsparungen möglich sind und die Verwaltungen effizienter werden, hat Felix Rösel vom ifo-Institut in Dresden mit seiner Studie widerlegt. Die Zahl der Lehrer bemesse sich natürlich an der Zahl der Schüler und die Zahl der Schüler werde dadurch nicht weniger, dass man Kreise und Gemeinden zusammenlege. Außerdem sei für die Zahl der Lehrer eher das Land zuständig und müsste da seine Hausaufgaben machen. Ein Zusammenhang zu einer Gebietsreform sei da nicht so richtig zu erkennen.

Andreas Siegert befasst sich mit dem Fachkräftemangel im ländlichen Raum gleich in zweifacher Perspektive – als Wissenschaftler am Zentrum für Sozialforschung in Halle und als betroffener Vater. Er war Vorsitzender des Kreiselternrates im Saalekreis. Hier sei die Unterrichtsversorgung in den letzten Jahren immer schlechter geworden, trotz größerer Kreise. Siegert sagt: "Das Einzige, was eben noch als Nachteil dazu kam, die Schüler haben entsetzlich lange Schulwege. Teilweise können die nicht mehr in Sporteinrichtungen gehen, kein Musikinstrument mehr lernen, die freiwillige Feuerwehr nicht mehr bereichern. Alles das sind ja Folgen einer völlig verfehlten Schulentwicklungsplanung, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Die eben auch Ergebnis dieser Kreiszusammenlegungen war."