Präsidentin des Landkreistags verärgert Landesregierung Die Präsidentin des Thüringischen Landkreistags, Landrätin Martina Schweinsburg von der CDU sagte über die gerade beschlossenen, weiterführenden Pläne zur Thüringer Gebietsreform sinngemäß, rot-rot-grün regiere am Volk vorbei wie die SED kurz vor Ende der DDR. MDR Aktuell sagte sie:



"Ich kann mich nur erinnern an die letzten Jahre der DDR, wo praktisch diese Durchzieh-Mentalität bei der SED-Führung da war. Wo es hieß: Wir wissen was gut ist für das Volk und jetzt ziehen wir das durch. Und das ist jetzt auch diese Mentalität."