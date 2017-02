Eintausend weiße Kreuze, genau 1.016: Sie erinnern an die KZ-Häftlinge, die im April 1945 bei Gardelegen ermordet wurden. Die SS hatte mehrere Konzentrationslager geräumt, als die amerikanischen Truppen näherkamen.

Für die KZ-Häftlinge waren es Todesmärsche, erklärt der Historiker Andreas Froese-Karow, er leitet die Gedenkstätte in Isenschnibbe: "Sie kamen hier diesen Weg, über die alte Straße, wurden hier in die Scheune gezwungen. Die Scheune wurde abgeschlossen, verriegelt, umstellt und von außen in Brand gesteckt. Das war ein Massenverbrechen, das gezielt geplant war. Das Stroh wurde vorab mit Benzin übergossen. Und es ist ein Massaker, das ging die ganze Nacht." Davon zeugt heute nur noch eine Wand der Feldscheune, die aus den übriggebliebenen Steinen wieder aufgebaut wurde.

Räume für Dauer- und Wechselausstellungen geplant

Nur einen Tag nach dem Massaker erreichten die amerikanischen Alliierten Gardelegen. Sie fanden die Ermordeten und bestimmten, dass die Einwohner Gardelegens die Leichen bargen und auf dem Ehrenfriedhof beerdigten. Aus diesen Tagen gibt es Fotos und sogar Filme. Aber zurzeit stehen nur einzelne Infotafeln auf dem Gelände.

Der Leiter der Gedenkstätte, Andreas Froese-Karow, würde den Besuchern gerne mehr zeigen. Seit dem letzten Jahr gibt es die fertigen Pläne: "Längs dieses Wäldchens wird das Besucher- und Dokumentationszentrum entstehen, ein längliches Gebäude mit Räumen für eine Dauerausstellung zur Geschichte des Ortes. Es wird Räume geben für Wechselausstellungen und Veranstaltungen."

Parlament erkämpft Geld für Gedenkstätte

Es sah schlecht aus für das Projekt, denn die Regierung hatte im Haushaltsentwurf kein Geld eingeplant. Doch das letzte Wort hat das Parlament und die Landtagsabgeordneten einigten sich auf insgesamt rund 2,85 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr. Die ersten Vorbereitungen könnten schon in den nächsten Wochen beginnen, sobald die Genehmigungen da sind.

Die rekonstruierte Wand (hinten links) und Texttafeln erinnern an KZ-Häftlinge, die hier in einer Scheune verbrannt wurden. Bildrechte: MDR/Vera Wolfskämpf Die Gedenkstätte erwartet dann mehrere tausend Gäste pro Jahr. Für die Stadt Gardelegen sei es ein äußerst wichtiges Projekt, sagt die Bürgermeisterin Mandy Zepig: "Die Bürger fühlen sich ihrer Gedenkstätte sehr verbunden. So gibt es noch immer Bürger, die Grabstätten pflegen. Zum anderen ist der Name Gardelegen in historisch interessierten Kreisen mit diesem Massaker verbunden. Das hat diese Stelle verdient, vernünftig zu dokumentieren, was dort vorgefallen ist. Und es wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass unser Bekanntheitsgrad noch steigt."

Überschüsse aus Vorjahr helfen

Gardelegens Bürgermeisterin ist dankbar, dass sich so viele für Isenschnibbe eingesetzt haben. Sie betont aber auch: Das Land sei in der Pflicht, seit es die Gedenkstätte vor zwei Jahren in die landeseigene Stiftung übernommen hat. So sehen es auch Rüdiger Erben von der SPD und Sebastian Striegel von den Grünen. Beide haben in den Haushaltsverhandlungen auf Geld für das Besucherzentrum gepocht.

Geholfen hätten die Überschüsse aus dem Jahr 2016, erklärt Grünen-Politiker Sebastian Striegel: "Wir hatten ja durch die Finanzmittel, die aus dem Jahr 2016 in Millionenhöhe übrig geblieben sind, die Möglichkeit, ein Investitionsprogramm aufzulegen. Und in diesem Programm ist Isenschnibbe mit enthalten." Verzögerungen hätte er nicht akzeptabel gefunden. Denn angesichts des schrecklichen Massakers brauche es einen Ort für Bildungsarbeit und angemessenes Erinnern.