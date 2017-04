Tag der Arbeit Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam gegen Rechts

Gemütliche Bratwurstfeste sind die Maikundgebungen der Gewerkschaften längst nicht mehr. In den vergangenen Jahren waren sie wiederholt Ziel für Angriffe von Neonazis. Vor allem in Thüringen. 2015 hatten Neonazis eine DGB-Kundgebung in Weimar gestürmt. Drei Menschen wurden verletzt. Dieses Jahr findet die zentrale DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit in Gera statt. Am selben Tag wollen Rechtsextreme in der Stadt demonstrieren.

von Jennifer Stange, MDR AKTUELL