Acht Uhr morgens, Magdeburg, die Notaufnahme der Uniklinik. Ein junger Mann klagt über Schmerzen in der Schulter, sei am Tag zuvor mit dem Rad hingefallen. Im Grunde kein Fall für die Notaufnahme, sagt Oberarzt Markus Rettig: "Ein Bagatelltrauma von vor Tagen, das über mehrere Tage jetzt plötzlich weh tut. Ein typischer Fall, der hätte auch zum niedergelassenen Arzt gehen können. Für solche Fälle wollte die Kassenärztliche Vereinigung die Notaufnahmen entlasten: Die können ihre Patienten, wenn nötig, zum Haus- oder Facharzt weiterschicken, erhalten dafür rund fünf Euro.

Am Geld hängt es tatsächlich, meint auch Johannes Schenkel von der Unabhängigen Patientenberatung, sieht aber einen anderen Schwerpunkt: Krankenhäuser und Arztpraxen profitierten nicht genug voneinander: "Das sind völlig unterschiedliche Finanzströme. Und das ist nur ein geringer Anreiz, um zu kooperieren zwischen den beiden Sektoren. Da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen. Und da müssen Anreizmodelle her, dass die beiden Sektoren besser kooperieren."

Zweifel an der Abklärungspauschale hat auch Uwe Ebmeyer, Vizepräsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt. Er kritisiert zugleich, dass die ambulante Behandlung in der Notaufnahme grundsätzlich um circa 100 Euro pro Fall unterfinanziert sei. Ebmeyer schlägt daher ein neues Modell vor: "Wenn wir eine frühzeitige Untersuchungsmethode hätten, wo der Patient in der Portalpraxis, schon wenn er kommt, eine Voruntersuchung oder Erstuntersuchung und dann eine Zuweisung entweder ins ambulante System oder ins Krankenhaussystem unterzogen werden würde, dann denke ich, wäre die Quote anders."