Eine klare Hackordnung und Prügel: Dass es so etwas in Gefängnissen gibt, ist für Marco Bras dos Santos von der Gefangenengewerkschaft Bundesweite Organisation nicht neu. Dass die Gewalt so extrem eskaliert wie in der JVA Leipzig, sei aber eher ungewöhnlich.

In Sachsen gebe es das Problem durch die Arbeit der Justizvollzugsbeamten weniger. Hin und wieder würden Fälle vorkommen. Im bundesweiten Vergleich sei das eher weniger ein Problem. "Thüringen ist definitiv ein bisschen krasser – ja, da gibt es Problemfälle", meint Marco Bras dos Santos. Das könne man ganz klar sagen.

Volle Gefängnisse – wenig Personal

In Thüringen gibt es neu gebaute Riesen-Knäste, in denen es noch anonymer zugeht als in Sachsen. Allerdings sind die Einrichtungen hier völlig überfüllt: Bei 90 Prozent Auslastung gilt eine Haftanstalt als voll. In Sachsen liegen einige Gefängnisse laut Justizministerium bei 110 Prozent. Die Gefangenengewerkschaft fordert deshalb weniger kürzere Haftstrafen für kleinere Vergehen. Die würden ein Drittel aller Gefangenen ausmachen.

Dass es in den Haftanstalten Gewalt gibt, bestätigt auch der Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, René Selle: Einen Teil würden die Beamten mitbekommen, aber wie ja allgemein bekannt sei, sei bis vor kurzem einen strikten Personalabbau im Justizvollzug umgesetzt worden, so dass es in den Anstalten auch viel zu wenig Personal gebe. Das erschwere es natürlich, Gewalt unter den Gefangenen mitzubekommen.

Gemkow: Manche Gefangene verletzen sich selbst

Denn wenn die Justizvollzugsbeamten wegen des Personalmangels ständig ihre Stationen wechseln müssen, kennen sie ihre Gefangenen nicht mehr so gut, ergänzt Selle. Auch Zeit für Gespräche bleibe kaum. Er wünscht sich deshalb auch technische Unterstützung: Mehr Videoüberwachung könne die Sicherheit erhöhen – für Insassen und Mitarbeiter. Dem sächsischen Justizminister Sebastian Gemkow ist die angespannte Lage bewusst. Derzeit gebe es sogar noch ein weiteres Problem.

Die Gefangenenklientel sei sehr kompliziert geworden. Momentan gebe es einen Ausländeranteil von etwa 27 Prozent im Vollzug. Zum großen Teil seinen das Gefangene muslimischen Glaubens, die aus kulturellen Kreisen kämen. Gegenüber weiblichen Bediensteten würden sich diese Gefangenen zum Teil sehr aggressiv verhalten. Sie seien sehr rücksichtslos sich selbst gegenüber, das heiße, sie würden sich verletzen: "Wir hatten ganz drastische Fälle von Gefangenen, die sich die Brust aufgeschnitten haben, die sich die Lippen zugenäht haben", berichtet Gemkow.

Kriminologie: Gewalt ist Gefängnis-typisch

Der Kölner Kriminologie-Professor Frank Neubacher spricht von einer ganz eigenen Kultur in Gefängnissen, die nur schwer zu durchbrechen sei. Und zu der gehöre auch jegliche Form von Gewalt. So würden fast alle Häftlinge in einen regelrechten Sog der Gewalt gezogen – egal ob sie das wollen oder nicht.

Gewalt im Vollzug sei auch was gefängnistypisches und auch vom Wechsel einzelner Personen ziemlich unabhängig. Dieses Problem der Subkultur, die ja auch Gewalt befürwortee zur Lösung von Konflikten. Unter Subkultur verstehe man in der Strafvollzugswissenschaft so ein Set an Einstellungen, Normen, Werten, Verhaltensweisen, die Gefangene untereinander teilen würden, wo man auch sage, 'hier wird keiner verpfiffen oder wenn doch 'verzinkt' wird – wie das in der Gefängnissprache heiße – dann setzt es was.'

Eine klare Einteilung in Täter und Opfer fällt schwer, ergänzt der Kriminologie-Professor. Seine Forschung habe nämlich gezeigt, dass sich diese beiden Gruppen teils erheblich überschneiden.