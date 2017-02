In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr fast 1.500 Polizisten während ihrer Dienstzeit Opfer einer Straftat. Ein deutlicher Anstieg um mehr als 20 Prozent verglichen mit 2015. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums in Magdeburg hervor, die dem MDR vorliegen. Beim Großteil der Fälle handelt es sich um Widerstand gegen Polizeibeamte, bei 221 Fällen ging es um Körperverletzung. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht zeigt sich alarmiert: "Also, es ist ein Problem. Und die Gewalt gegen Polizeibeamte - sowohl physisch als auch psychisch - hat in den vergangenen Jahren zugenommen."

"Bodycams" sollen Polizisten besser schützen. Bildrechte: IMAGO

In Sachsen-Anhalt geht man noch andere Wege, um die Gewalt gegen Polizisten einzudämmen. Uwe Petermann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, setzt auf "Bodycams". Kameras, die die Beamten am Körper tragen, und die in brenzligen Situationen eingeschaltet werden können. Petermann erklärt: "Die Erfahrung meiner Kollegen in Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen zeigen, dass mit der Verwendung dieser Videokameras direkt am Körper eine deutlich bessere Kommunikation mit dem Bürger vonstatten geht."