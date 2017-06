Mitteldeutschland Jedes Jahr Dutzende Angriffe auf Gotteshäuser

Unter den Delikten befinden sich auch der Sprengstoffanschlag auf die DiTiB-Moschee in Dresden im September 2016 sowie eine Brandstiftung auf die Moschee in Erfurt ein Jahr zuvor.

Die zahlenmäßig meisten Anschläge gegen Glaubenseinrichtungen wurden in den vergangenen drei Jahren in Großstädten verübt. In Erfurt registrierte die Polizei in dem Zeitraum 13 Vorkommnisse, in Dresden zwölf und in Leipzig neun.