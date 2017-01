Leipzig Warum Legida nicht mehr läuft

Im Januar 2015 ging in Leipzig erstmals das Legida-Bündnis auf die Straße, in Anlehnung an Pegida in Dresden - anfangs noch wöchentlich, später einmal im Monat. Nun hat das Organisationsteam das Ende der Demonstrationen verkündet. Wie begründet Legida diesen Schritt - und was glauben Kritiker und Beobachter, was dahintersteckt?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL