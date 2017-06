In Sachsen wächst die linksextreme Szene seit Jahren. Das Landesamt für Verfassungsschutz geht derzeit von 845 Personen im Freistaat aus. Größte Gruppe: die autonome Szene in Leipzig. Sie ist überregional gut vernetzt und steht deshalb vor dem G20-Gipfel besonders im Visier vom sächsischen Verfassungsschutz.

Sprecher Martin Döring: "Die sind insbesondere dadurch interessant, dass sie reklamieren, öffentliche Räume besetzen zu müssen. Sie sind meinungsstark. Mit Taterklärungen und Positionspapiere treten sie an die Öffentlichkeit und scheuen auch nicht vor gewalttätigen, aggressionsorientierten Angriffen zurück."

Wie viele gewaltbereite linke Demonstranten aus Sachsen zum G20 Gipfel erwartet werden, wollen die Sicherheitsbehörden nicht sagen. Juliane Nagel ist Linken-Politikerin in Leipzig. Sie kennt die autonome Szene und vermutet, dass es die große Reisewelle nach Hamburg nicht geben wird: "Es gab eine Reihe von Veranstaltungen. Es wurde auch sehr kontrovers diskutiert, ob sich eine linke Szene von Großevents wie dem G20 Themen diktieren lässt. Da gibt es einen Teil, die so denken. Es gibt natürlich einen Teil, der sich nach Hamburg aufmachen wird."

Genau um diesen Teil geht es den Behörden. Ein Mittel der Gewaltprävention ist die sogenannte Gefährder-Ansprache. Da werden polizeibekannte Personen an der Haustür gewarnt. Das Motto lautet: Wir haben dich im Blick. Zuletzt ist das geschehen im Vorfeld der Europameisterschaft 2016 gegenüber sächsischen Hooligans. Damals hat die Polizei sogar Reiseverbote nach Frankreich ausgesprochen.

Ob das im Vorfeld des G20-Gipfels auch geschieht, wollen die Behörden nicht sagen. Das ist der Unterschied zu Fußball-Großveranstaltungen. Da kommuniziert die Polizei ziemlich genau, mit welchem Gewaltpotenzial sie rechnet. Vor dem G20 Gipfel tut sie das nicht. Die Einsatzleitung in Hamburg möchte aus ermittlungstaktischen Gründen dazu keine Angaben machen.

Nur eine Zahl gibt die Polizeidirektion in der Hansestadt raus: 15.000 Beamte werden beim G20-Gipfel im Einsatz sein. Darunter sind auch mehrere Hundert aus Sachsen. Die seien gut vorbereitet, sagt Hagen Husgen von der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen: "Ich denke, da sind unsere Kollegen sehr routiniert. Sie sind ständig im Einsatz. Diese länderübergreifenden Einsätze nehmen in den letzten Jahren zu. Die Tendenz ist auch weiter steigend. Es ist nicht unbedingt Neuland für unsere Kollegen." Der Gewerkschafter hofft auf einen friedlichen G20-Einsatz. Ob das klappt, hängt nicht zuletzt von den Demonstranten der linken Szene ab.