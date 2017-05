Im Durchschnitt wird in Sachsen 13 mal am Tag in Wohnungen eingebrochen. 13 Mal rückt die Polizei aus, sucht Spuren und Hinweise auf Täter. Der Erfolg ist überschaubar – die Aufklärungsquote liegt bei knapp 20 Prozent. 834 Einbrecher konnten im vergangenen Jahr ermittelt werden. Künftig sollen sie mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft werden.