Gebhardt macht der Tillich-Regierung zwei zentrale Vorwürfe: Sie habe nichts gegen den Image-Schaden unternommen, den Sachsen vor allem wegen rechter Umtriebe erlitten hat. Und sie habe keine Vision für den Freistaat: "Wir müssen endlich wieder einmal eine positive Geschichte über den Freistaat Sachsen erzählen. Ich höre aber nichts von dieser aktuellen Regierung, was das Ziel ist: Wo man mit diesem Land hinkommen will."

Mit dieser Kritik ist sich Gebhardt überraschend einig mit Holger Zastrow, dem inoffiziellen Chef der APO, der außerparlamentarischen Opposition. Zastrows FDP wurde vor zweieinhalb Jahren vom Wähler von der Regierungsbank ins politische Aus katapultiert. Und damit auch ihre einstigen Projekte: "Niemand spricht mehr über Staatsmodernisierung. Niemand spricht mehr darüber, wo Sachsen in zehn, 15, 20 Jahren steht. Da gibt es überhaupt keinen Plan, keinen Ehrgeiz, nichts. Man hat sich von der SPD einlullen lassen und regiert so ein bisschen vor sich hin. Langeweile pur! Man merkt überhaupt nicht, dass dieser Freistaat eigentlich viel mehr kann!"

Holger Zastrow (FDP) Bildrechte: MDR/Ben Hänchen

Der kurzzeitige Schulterschluss zwischen links und liberal endet dann ganz schnell wieder bei den Sachthemen. Beispiel schwarz-rote Schulpolitik. Hier kritisiert Zastrow von der einen Seite: "Auch in Sachsen kommt jetzt, mit Verlaub, der Unsinn des Elternwillens rein. Was dazu führen wird, dass das Niveau natürlich sinkt. Sowohl in der Oberschule, als auch am Gymnasium." Und Gebhardt kritisiert von der anderen Seite, wenn er mit einem neuen Schulgesetz regeln will, "dass ein längeres gemeinsames Lernen eine Voraussetzung ist, um die Selektion, die derzeitig ab der Klasse vier stattfindet, dass die beendet wird."