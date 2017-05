Das rot-rot-grüne Reizwort fängt mit "G" an und sorgt seit Monaten für Streit in der Thüringer Koalition: die Gebietsreform. Ganz anders ist das bei den drei Sprecherinnen von Linksjugend, Jusos und Grüner Jugend. Valentine Franck: "Wir können dieses Drama um die Gebietsreform überhaupt nicht nachvollziehen." - Laura Wahl: "Ich habe noch nie einen jungen Menschen gehört, der sagt, es sei ihm total wichtig, als Schmalkalden-Meiningen-Kreisler bezeichnet zu werden." - Saskia Scheler: "Die Gebietsreform ist so ein großes Projekt, das viele Ressourcen bindet. Das ist schade, weil wir so viele andere wichtige Themen haben." Alle drei fordern: Gebietsreform durchziehen und dann weiter.

Jusos: Bildungspolitik hinkt hinterher

Denn noch gebe es viel zu tun, sagt Juso-Chefin Saskia Scheler. "Ich finde es schade, dass gerade in der Bildungspolitik wenig passiert. Wir als Jusos haben uns, lange bevor das eingeführt wurde, für die Gemeinschaftsschule stark gemacht. Ich finde es gut, dass sie in der letzten Regierung gekommen ist. Aber noch ist nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Schade, dass gar keine Impulse in der Bildungspolitik kommen."

Grünen-Jugend: Koalitionären läuft die Zeit weg

Laura Wahl (Bündnis 90/Grüne) Bildrechte: Laura Wahl Überhaupt haben die Vertreterinnen der Jugendverbände zur Regierungshalbzeit das Gefühl, dass viele Projekte in den bürokratischen Mühlen feststecken. Die Sprecherin der Grünen-Jugend, Laura Wahl, sieht, wie vielen Koalitionszielen die Zeit wegläuft. "Zum Beispiel steht im Koalitionsvertrag, dass das sogenannte Drug-Checking-Projekte eingeführt werden sollen. Dass KonsumentInnen ihre Rauschmittel zu Orten bringen können, wo sie geprüft werden können. und dadurch kann ein sicherer Konsum ermöglicht werden."

Linksjugend kritisiert Geflüchtetenpolitik

Alles was von diesem Projekt bisher existiert ist die Ankündigung im Koalitionsvertrag. Ein Vertrag, der vor allem bei der Thüringer Linksjugend umstritten war. Am Ende hat sich aber auch dieser Nachwuchsverband mehrheitlich für Rot-Rot-Grün ausgesprochen. Die Politik, die daraus wurde, enttäuscht Solid-Sprecherin Valentine Franck manchmal. "Nicht gut an Rot-Rot-Grün fand ich, dass es keinen Winterabschiebestopp gab. Dass die Geflüchtetenpolitik nicht so progressiv war, wie man es sich vielleicht erhofft hätte."

Trotzdem betont auch die Linksjugend, dass man nach wie vor an die Koalition glaubt: "Besonders gut finde ich, dass aus Thüringen jetzt ein Anstoß kommt, der vielleicht Einfluss auf die Bundespolitik haben kann. Der eine größere Bewegung ist und gegen das festgefahrene Modell der großen Koalition auf Bundesebene ankämpft." Und damit das am Ende auch funktionieren kann, sollten sich die Alten vielleicht ein Beispiel an den Jungen nehmen, denn die sagen von sich, dass sie sich im Kern deutlich näher sind als die Mutterparteien.