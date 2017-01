Pillau will die Windräder verhindern. Aber geht das überhaupt? In Thüringen soll ein Prozent der Fläche für Windräder ausgewiesen werden. Welche Flächen sich eignen, entscheiden die regionalen Planungsverbände. Dort brüten Vertreter aus Kreisen und Städten über Landkarten und legen Gebiete fest.

Ist die Planung abgeschlossen, kann eine Einzelgemeinde nur noch wenig ausrichten, sagt Alex Peter vom Gemeinde- und Städtebund Thüringen: "Theoretisch könnte ich dann den Regionalplan anfechten, aber das wird in der Regel scheitern. Regionalpläne sind so eine Festlegung wie ein Baulandplan, nur im Großen, für ein großes Gebiet. Und da läuft es dann so, dass alle Interessen miteinander abgewogen werden, also auch die Interessen der Einzelkommune und da wird man dann schauen, was hat Vorrang: das öffentliche Wohl oder das Interesse der Kommune?"