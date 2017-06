Innerhalb von zwölf Minuten sollte der Rettungswagen am Unfallort sein. Das sieht die Hilfsfrist in Sachsen vor. Diese wird von der Landesregierung festgelegt. Und die Träger der Notdienste, Zweckverbände, Landkreise und kreisfreie Städte, müssen sich daran halten.

Boris Altrichter leitet den Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge. Bildrechte: MDR/Thomas Matsche

Beim Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge hat das im Jahr 2015 aber nur bei 75 Prozent aller Einsätze geklappt. Geschäftsführer Boris Altrichter sieht für den schlechten Wert mehrere Gründe: "Es schwebt über allem noch das Gebot der Wirtschaftlichkeit, so dass es nicht mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln und Zustimmung der Kostenträger, sprich Krankenkassen, möglich ist, das Rettungswachennetz so dicht zu knüpfen, dass die Fahrzeit definitiv an jedem Punkt einzuhalten ist."



Es sei letztlich auch ein theoretischer Wert, der unter schlechten Witterungsbedingungen, erhöhtem Verkehrsaufkommen, Baustellen, Umleitungen, Straßensperren leide. Um künftig schneller helfen zu können, will der Verband investieren. Zehn neue Rettungswagen sollen 2018 angeschafft werden. Die geschätzten Kosten liegen bei 1,6 Millionen Euro.



Zudem werden Rettungswachen neu gebaut oder saniert. Eine zusätzliche Rettungswache werde in Thalheim gebaut, eine weitere im Stadtgebiet Chemnitz am Standort der freiwilligen Feuerwehr Glösa.