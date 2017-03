Zerbst Aufstand gegen höhere Kita-Gebühren

Der Katharina-Saal, in dem der Zerbster Stadtrat tagt, ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Eltern sind mit ihren Kindern gekommen, um ihrem Ärger über die Gebührenerhöhung in den Kitas Luft zu machen: "Ich bin eine Mutti von zwei Kindern. Das geht zu weit, dass ständig eine Erhöhung kommt." - "Das ist zuviel. Meine Freundin hat Mindestlohn. In der Gegend hier ist nicht viel Industrie." - "Ich kann es mir nicht mehr leisten, mein Kind in die Kita zu schicken."

Etatlücke von 1,4 Millionen Euro

Im Haushalt von Zerbst klafft eine Lücke von 1,4 Millionen Euro. Man müsse die Elternbeiträge anheben, weil die Kitakosten gestiegen sind, sagt Bürgermeister Andreas Dittmann: "Durch Tarifkosten sind die Kosten für die Einheitsgemeinde Zerbst im Vergleich zum Vorjahr um 800.000 Euro gestiegen. Außerdem haben alle freien Träger bei uns die notwendigen Verwaltungskostenpauschalen deutlich nach oben verhandelt."

Servicepauschale kommt hinzu

Der Stadtrat von Zerbst tagt im Katharina-Saal. Bildrechte: Manuela Lonitz Das läge am Kinderförderungsgesetz des Landes. Das war 2013 in Kraft getreten und forderte unter anderem mehr Personal. Viele Kommunen haben seitdem ihre Kita-Gebühren zum Teil drastisch erhöht. Die Linken-Familienpolitikerin Monika Hohmann schätzt, dass die Beiträge landesweit für die Eltern mindestens um ein Drittel gestiegen sind.



Doch in Zerbst geht es nicht nur um höhere Elternbeiträge. Viele Träger, wie auch das Albert Schweitzer Familienwerk, werden auch eine sogenannte Servicepauschale für die Vor- und Nachbereitung des Essens verlangen.



Dazu sagt die dortige Verwaltungsleiterin Monika Bothendorf: "Wir können genau den Betrag mit dem Landkreis nicht vereinbaren. Wir kriegen den von keinem erstattet. Ich muss ja irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Also muss ich mich an die Eltern halten, so leid es mir auch tut."

Landkreise verteilen Verpflegungskosten unterschiedlich

Für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehören Tischdecken und Abwaschen zu den Verpflegungskosten. Sie seien laut Kinderförderungsgesetz von den Eltern zu zahlen. Eine Umfrage des MDR ergab, dass auch der Bördekreis so argumentiert. In Mansfeld-Südharz dagegen geht man davon aus, dass Küchenkräfte im Rahmen der Platzkosten mitkalkuliert werden müssen.

In den stadteigenen Kitas in Dessau wiederum ist eine Servicepauschale von 80 Cent im Essenspreis enthalten und wird von den Eltern direkt an den Caterer entrichtet. Für den Zerbster Stadtrat Hans-Ulrich Müller von der unabhängigen Wählergemeinschaft ist an diesem Chaos das Land Schuld: "Das ist schon unglaublich schwach vom Gesetzgeber, so eine Möglichkeit überhaupt einzuräumen, dass Kreise so entscheiden können."

Sozialministerium wundert sich über Kostenverteilung

Der MDR hat beim Sozialministerium nachgefragt. Nach dessen Auffassung fallen die Kosten für Hauswirtschaftskräfte nicht unter die Verpflegungskosten. Dies sei gegenüber Kommunen in den vergangenen Jahren auch mehrfach mitgeteilt worden. Letztendlich aber entscheiden die Kreise, wie sie das Gesetz auslegen.

In Zerbst soll in drei Monaten über die Gebührenerhöhung abgestimmt werden. Unter den Stadträten wird noch abgewogen. Für die Eltern im Katharina-Saal ist aber klar, dass sie die Erhöhung ablehnen.