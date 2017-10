Gezielte Propaganda Wenn Bibliotheken rechtsradikale Schriften erhalten

Die Uni Weimar bekam ein Buch eines verurteilten Holocaustleugners, in dem es darum geht, dass es den Massenmord in Auschwitz nie gegeben habe. MDR AKTUELL Hörer Daniel Haag fragt deswegen: "In welchem Umfang wird versucht, Holocaust-leugnende Schriften zu verbreiten, das Ganze noch getarnt als wissenschaftliche Publikation!? War das ein Einzelfall an der Bauhaus-Uni Weimar oder sind noch andere Bibliotheken und Stellen betroffen?“

von Ludwig Bundscherer, MDR AKTUELL