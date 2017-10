Pfefferminzbahn wird die Strecke zwischen Straußfurt und Großheringen genannt, weil hier vor allem rund um Kölleda und Buttstädt früher Kräuter angebaut und per Bahn transportiert wurden. Die 1874 eröffnete Bahn war eine Lebensader für die Region.

Strecke rechnet sich nicht mehr

Schon 2007 wurde sie zwischen Sömmerda und Straußfurt für den Personenverkehr eingestellt. Jetzt, zehn Jahre später, fällt auch die Anbindung an Großheringen weg – und damit die Möglichkeit zum Umstieg Richtung Halle, Jena oder Leipzig. Wie so oft liegt es am Geld. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärt Klaus Sühl, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Wir haben Probleme den Verkehr, den wir bestellen müssen, zu finanzieren. Da fehlen uns 180 Millionen Euro. Klaus Sühl | Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Diese Linie zwischen Buttstädt bis Großheringen lasse sich nicht mehr rechtfertigen, so Sühl. Man gehe davon aus, dass diese Züge im Durchschnitt von nur fünf bis sechs Personen frequentiert würden.

Preise für Trassennutzung steigen

Laut Thüringer Verkehrsministerium sind die Züge wenig frequentiert. Der Bahnhof Großheringen, noch Endhalt, wird deswegen ab Dezember nicht mehr angefahren. Bildrechte: MDR/Secilia Pappert Öffentlicher Nahverkehr finanziert sich generell nur zu maximal 20 Prozent aus Ticketeinnahmen. Der Rest sind öffentliche Gelder. Zum Beispiel für Trassengebühren. In diesem Fall zahlbar an die Thüringer Eisenbahn GmbH, die die Strecke seit 2005 gepachtet hat. Die Entscheidung, die Strecke auf einen Pendelverkehr ohne Anschluss zurückzufahren und immerhin sieben Züge am Tag zu streichen, trifft das Unternehmen hart, erklärt der Geschäftsführer der Eisenbahn GmbH Hartmut Sander: "Nach dem letzten Stand des Buchwerkes sind wir noch mit 500.000 Euro im Minus. Wir leben von den Trassengebühren. Mit den Trassengebühren halten wir die Strecke Instand beziehungsweise modernisieren sie."

Die Eisenbahn GmbH hat kräftig investiert, die Gleise sind neu. Immerhin kann man hier jetzt 80 Kilometer pro Stunde fahren. Auch in die drei Stellwerke in Buttstädt, Kölleda und Sömmerda wurde investiert. Hier sitzt auch das Personal der Eisenbahn GmbH. Trotz Teilstreckenschließung muss das Personal aus Sicherheitsgründen in gleicher Stärke vor Ort sein. Da könne man also nicht sparen – man sei deshalb gezwungen, die Preise für Trassennutzung zu erhöhen, so Hartmut Sander – und zwar von jetzt acht Euro auf 14,94 Euro pro Kilometer. "Wir haben aufgrund der Vollkosten-Kalkulation, die Kosten nachgewiesen und auf den verbliebenen Streckenabschnitt umgelegt. Das hat die Bundesnetzagentur auch so bestätigt."

Keine Einsparungen

Laut Sander sei das Ganze für das Verkehrsministerium ein Nullsummenspiel. Das bestätigt auch Staatssekretär Sühl. Wahrscheinlich spare man gar nichts, so Sühl. Sondern man werde den Finanzrahmen, der zur Verfügung stehe, einhalten können.

In Buttstädt ist ab Dezember Endstation für die Pfefferminzbahn. Das soll Kosten sparen. Doch ist es nicht nur ein Nullsummenspiel? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf dem Lande fühlt man sich wieder einmal mehr abgehängt. Bei einer Petition gegen die Einstellung des Personenverkehrs nach Großheringen kamen gut 4.000 Unterschriften zusammen. Auch aus Bad Sulza. Der Verlust der Anbindung Richtung Sömmerda schmerzt, sagt die Bad Sulzaer Kurdirektorin Melanie Kornhaas. "Wir befürchten, dass unsere touristischen Highlights, wie die Toskana Therme, dass die Gäste hier nicht mehr herkommen. Wir haben viele Gäste, die die Strecke nutzen, zum Beispiel aus Richtung Buttstädt - da wird’s dann schwierig, weil ÖPNV-Busse sehr wenig fahren. Und auch Mitarbeiter aus der Klinik an der Therme – wie sollen die dann zur Arbeit kommen?"

Petition hat schon 4.000 Unterschriften

Die Unterzeichner der Petition protestieren nicht nur gegen die Schließung der Teilstrecke. Um das Potenzial der Gleisverbindung optimal auszunutzen, wäre statt einer Abbestellung des Personenverkehrs eine Weiterführung der Strecke von Großheringen über Camburg nach Jena wesentlich sinnvoller, so das Argument. Denn das würde die Region wieder besser anschließen, als sie weiter abzuhängen.