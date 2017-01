Langzeitarbeitslose Vermitteln Jobcenter nur an Zeitarbeitsfirmen?

Heute hier, in drei Monaten dort und ein halbes Jahr später wieder woanders: Zeitarbeiter wechseln ständig den Arbeitsort. Sie werden eingesetzt, wo Not am Mann ist und trotzdem werden sie unter Durchschnitt bezahlt. Der Ruf der Zeitarbeitsfirmen ist schlecht, sie brauchen deshalb immer Personal.

Doch es stimmt nicht, dass die Jobcenter Langzeitarbeitslose nur noch in die Zeitarbeit vermitteln, sagt Kristian Veil von der Bundesagentur für Arbeit: "Wenn man sich Thüringen insgesamt anschaut, dann kann man sagen: Jeder vierte Arbeitslose, der einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden hat, ist in den Bereich der Zeitarbeit gegangen. Bei den Langzeitarbeitslosen ist die Quote sogar etwas niedriger." Das bedeute, dass der Bereich der Zeitarbeit nicht die große Rolle spiele, die die Hörerin vermutete.

Thüringen beschäftigt besonders viele Zeitarbeiter

Trotzdem gibt es in keinem anderen Bundesland so viele Zeitarbeiter wie in Thüringen. Sie stellen dort vier Prozent aller Beschäftigten. Sie werden von ihren Firmen an Autobauer verliehen, an Zulieferer, Logistiker oder Pflegedienste. Rolf Dueber vom DGB-Thüringen findet diesen Zustand traurig. Er sagt: "Sehr viele sind nur sehr kurzfristig beschäftigt." Dueber nennt Zahlen. Über 50 Prozent der Zeitarbeiter werden bis zu drei Monaten eingesetzt. "Das heißt eben, viele unterliegen einem Drehtüreffekt", so Dueber weiter.

Man geht in die Leiharbeit, geht dann wieder in die Leiharbeit oder in die Arbeitslosigkeit. Insofern ist Leiharbeit kein Instrument, um Dauerbeschäftigung zu erreichen. Rolf Dueber, DGB Thüringen

Dass die Jobcenter Langzeitarbeitslose trotzdem auch in die Zeitarbeit vermitteln, hat einen simplen Grund: Kaum eine andere Branche gibt Langzeitarbeitslosen noch eine Chance.

Zeitarbeit als Chance?

Für Arbeitsagentur-Sprecher Veil ist Zeitarbeit ein Weg, ins Berufsleben zurückzufinden. Er räumt allerdings ein, zahlreiche Langzeitarbeitslose überstünden das erste Jahr nicht. "Schnell drin und schneller wieder draußen. Das ist tatsächlich so", sagt er.

Andererseits sei es aber auch für viele die Möglichkeit, sich aus dieser Beschäftigung wieder um eine andere Beschäftigung zu bewerben. "Weil man Praxis gesammelt hat, weil man Struktur gesammelt hat, weil man leichter wieder einen Job findet, wenn man Arbeitserfahrung hat", so Veil.

Schlechtes Image zu Unrecht

Die Zeitarbeitsbranche sieht das ähnlich. Thomas Hetz ist Geschäftsführer vom Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister. Er sagt, das schlechte Image trage man aus vielen Gründen zu Unrecht. Der Zeitarbeit werde grundsätzlich der Vorwurf gemacht, sie müsse sofort genauso viel bezahlen wie die anderen, das tue sie aber nicht.

Hetz wird deutlich: "Wenn Sie dann aber die Stammarbeitnehmer fragen, dann sagen die: 'Sag mal, hast Du eine Macke? Es kann ja nicht sein, ich bin hier seit acht Jahren und da kommt jemand, der soll am ersten Tag dasselbe Gehalt kriegen wie ich? Das gibt’s doch gar nicht!'"

Trotz solcher Einwände hätten sich die Löhne in der Zeitarbeit verbessert, sagt Hetz. Nach neun Monaten im selben Leihbetrieb könne ein Zeitarbeiter heute ähnlich gut verdienen wie die Stammbelegschaft. Dieses Zugeständnis hat die Branche allerdings nicht freiwillig gemacht, sondern erst nach Druck aus Politik und Gewerkschaften.