Der Fall Höcke | Chronologie Steht der Thüringer AfD-Landeschef vor dem Aus?

Es ist nicht das erste Mal, dass Thüringens AfD-Chef Höcke mit seinen Aussagen für Aufsehen und Empörung sorgt. Doch mit seinen Äußerungen in der vergangenen Woche in Dresden über das Berliner Holocaust-Mahnmal könnte er sich ins parteiinterne Abseits geredet haben. Die Spitze der Partei diskutiert angeblich über einen Rauswurf Höckes. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, will der Bundesvorstand jetzt in einer Telefonkonferenz darüber beraten.

von Martin Mair, Korrepondent im ARD-Hauptstadtstudio Berlin