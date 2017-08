Lehrermangel Thüringen startet holprig ins neue Schuljahr

In Thüringen beginnt für mehr als 243.000 Schülerinnen und Schüler am Donnerstag das neue Schuljahr. Bei den Lehrern ist die Freude getrübt, denn es herrscht Lehrermangel. Zu Beginn des vergangenen Schuljahres waren fast 3.000 Lehrer 60 Jahre oder älter. Sie alle werden in den kommenden Jahren aufhören zu arbeiten. Das Bildungsministerium will gegensteuern. Doch nicht alle Bewerber bekommen leicht eine Stelle.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL