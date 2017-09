Rechtsextremismus Identitäre suchen Farbbeutelwerfer per Überwachungskamera

Ein Hausprojekt der rechtsextremen Identitären Bewegung trifft in Halle auf Widerstand. Die Gruppe will in Nähe der Universität eine Begegnungsstätte einrichten. Anwohner, Studenten und Linke demonstrierten. Es flogen Steine und Farbbeutel. Die rechten Hausbewohner gehen nun ihrerseits mit einer Kameraüberwachung in die Offensive.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL