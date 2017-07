Als Ende 2014 CDU und SPD in Sachsen ihren Koalitionsvertrag erarbeiteten, nahmen sich die Fraktionen auch vor, Sachsen ein Informationsfreiheitsgesetz zu geben. Bislang liegt noch kein Entwurf dazu vor – aus gutem Grund, erklärt Christian Hartmann, der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, gegenüber MDR AKTUELL: "Derzeit gibt es andere Prioritäten, auch mit Blick auf die aktuellen Ereignisse. Es geht jetzt erst einmal darum, das Polizeirecht in Sachsen zu novellieren. Und wenn wir diese Aufgaben abgearbeitet haben, dann werden wir uns verstärkt mit dem Thema des Informationsfreiheitsgesetzes beschäftigen."

Der Koalitionspartner SPD klingt etwas ambitionierter - man verhandle und rechne mit dem Abschluss in den nächsten Monaten, heißt es in einer Mail aus der Fraktion an MDR AKTUELL. Den Grünen im Sächsischen Landtag dauert das zu lange. Und ein Informationsfreiheitsgesetz geht ihnen nicht weit genug. Sie haben ein Transparenzgesetz erarbeitet.

Statt bewährten Archiven wollen die Grünen eine digitale Tranparenzplattform einrichten, über das man an die veröffentlichten Daten gelangt. Bildrechte: colourbox.com

Die Grünen wollen nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz für die Daten des Freistaates und der Kommunen eine Transparenzplattform im Internet einrichten, also ein Portal, über das man an alle veröffentlichten Daten herankommt. Bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 Euro soll das für die Fragenden kostenlos sein. Es gehe um Stellungnahmen der Staatsregierung und des juristischen Dienstes sowie um Beschlüsse der Staatsregierung, die auch erläutert werden sollten. Zudem gehe es um Geodaten, statistische Gutachten, die dort zur Verfügung gestellt würden, so Meier.



Personenbezogene Daten, Betriebsgeheimnisse und sensible Informationen aus den Gerichten und Finanzämtern sollen dagegen auch weiterhin nicht regulär veröffentlicht werden. Von der Informationspflicht ausgenommen seien auch die unmittelbare Willensbildung der Staatsregierung, Entwürfe oder Vermerke. Das müsse man der Verwaltung und der Regierung natürlich zugestehen, dass sie sich erst einmal eine Meinung bildeten und die dann veröffentlichen, sagt Meier weiter.