Es ist schon einige Wochen her, seit Integrationsministerin Petra Köpping eine Asylunterkunft in der kleinen sächsischen Gemeinde Hohburg besucht hat. Doch die resignierten Gesichter der 24 jungen Männer, die in der Gemeinschaftsunterkunft leben, gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf: "Ihnen fehlt wahnsinnig der Kontakt zu deutschen Jugendlichen, also zu jungen Leuten ihres Alters. Aber was sie noch mehr bewegt, ist die Bearbeitung ihrer Anträge. Wir hatten dort sieben Jugendliche, die einfach nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht." Ihre Motivation Deutsch zu lernen, sei deshalb gering. So könne Integration nicht gelingen, meint Köpping: