Sohn oder Tochter waren plötzlich weg, ausgereist in Richtung Syrien. Das haben rund zehn mitteldeutsche Familien in den letzten Jahren erlebt. Oft landeten die Eltern dann bei Claudia Dantschke. Sie leitet "Hayat", eine Organisation, die im Auftrag des Bundes versucht, Kinder aus dem Dschihad zurückzuholen.

Bomben, Häuserkampf, Hunger, Dreckwasser. Das alles erleben die ausgereisten Deutschen im Kriegsgebiet. Laut Hayat wollen derzeit fünf Menschen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zurück. Die Verfassungsschützer sind in allen Bundesländern gewarnt.

So sagt Sachsens Verfassungsschutzpräsident Gordian Meyer-Plath über die drei einst aus Sachsen Ausgereisten:

Dann gebe es noch das junge Mädchen aus dem Landkreis Bautzen, das sich in Gewahrsam der irakischen Justiz befinde.

Wenn es gut läuft, dann leben die Mädchen noch und es gibt möglicherweise Wege, sie wieder nach Deutschland zu holen. Aber was genau mit ihnen ist, können wir nicht sagen.

Thüringen will sich zu den von hier Ausgereisten nicht äußern, nur so viel: Richtung IS aufgebrochen sei eine niedrige einstellige Zahl von Menschen: mehr als zwei, aber weniger als neun.