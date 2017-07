Tag 23 der Sommerferien in Sachsen: Die Sonne ist endlich zurück und die Ferienkinder sind im Urlaub oder am See. Nur wenige wollen in der Innenstadt bummeln. Ein junger Straßenmusiker mit einem schweren Gitarrenkoffer auf dem Rücken sucht einen Platz, um Musik zu machen. Ob er Angela Merkel wählen würde, will er nicht sagen, nur so viel: "In Sachsen, wo ich im ländlichen Raum lebe, ist die CDU in der letzten Periode gewählt worden. Meine Schulbildung ist sehr gut, deswegen würde ich 'Ja' zur CDU sagen. Solche Aspekte sind wichtig für mich."

Jugendliche wählen, was sie schon kennen

Damit denkt er im Kern genauso wie die 522 Befragten der Jugendstudie von YouGov und Bravo. 28 Prozent gäben an, dass Kanzlerin Merkel sie am ehesten anspreche, so die Studienmacher. Trotzdem könne daraus nicht einfach abgeleitet werden, dass die Jugend konservativ wählen würde, meint Holger Geißler von dem Meinungsforschungsinstitut: "Das wahlrelevante Thema Umwelt zum Beispiel ist bei Jugendlichen sehr viel wichtiger als bei den Erwachsenen. Von daher kann man sagen, die Jugendlichen wählen nicht unbedingt konservativ, aber sie würden Angela Merkel wählen." Und das täten sie, weil sie neben Merkel noch keine andere Person auf dem Posten kennengelernt hätten, meint der Meinungsforscher.

Karriere, Familie, Haus als Werte

Der jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag, Alexander Dierks, wird wohl auch Angela Merkel wählen. In seiner politischen Arbeit mit jungen Leuten trifft er immer öfter auf konservative Werte, wie er es nennt und erklärt: "In ihrer großen Mehrheit sind junge Menschen im Denken heute doch konservativer als man gemeinhin glaubt. Gerade was persönliche Lebensziele angeht. Eine ordentliche Ausbildung machen, ein vernünftiges Studium, einen guten Beruf ergreifen, eine Familie gründen, gegebenenfalls ein Haus zu bauen. Diese klassischen konservativen Werte teilen auch viele in der jungen Generation."

Sicherheit steht hoch im Kurs

Zwei Drittel der Jugendlichen hatten in der Umfrage erklärt, dass die innere Sicherheit für sie eine besondere Rolle spiele. Auch das ein konservatives Kernthema. Für den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im sächsischen Landtag, Volkmar Zschocke, kein ausreichender Beweis für einen Konservatismus der Jugend. Generell glaube er nicht, dass die Jugend konservativ sei. Er erklärt weiter: "Dass innere Sicherheit eine große Rolle spielt, hängt natürlich mit den vielen Bildern und Berichten zusammen, die man in den Medien sieht und liest. Das alles kann Ängste auslösen und wird sicher in vielen Familien am Abendbrottisch diskutiert." Dass da der Wunsch nach Sicherheit bei jungen Leuten sehr groß sei, sei mehr als verständlich.

Er fordert das Wahlrecht ab 16 für Bundes- und Landtagswahlen. Erst mit diesem Recht würden Jugendliche sich von der Politik angesprochen fühlen. Mit dieser Forderung dürfte er vielen Befragten aus dem Herzen sprechen. Zwei Drittel der Jugendlichen gaben in der Befragung von Bravo und YouGov an, dass sie zu wenig Einfluss auf die Politik hätten.