Eine Kabinettsumbildung soll das Image der Regierung verbessern, sie steht für einen Neustart. Im besten Fall nicht nur personell sondern auch inhaltlich, sagt Hans Vorländer, Politikwissenschaftler aus Dresden. "Der muss relativ schnell kommen - um nicht zu sagen, ganz schnell. Sie brauchen junge Dynamikerinnen und Dynamiker. Denn bis 2019 zur Landtagswahl ist nicht mehr viel Zeit."

Tillich will neues Kabinett aus einem Guss

Für Überraschungen war Ministerpräsident Tillich bei der Besetzung der Ministerposten immer gut. Ganz sicher ist, dass er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die zurückgetretene Kultusministerin Brunhild Kurth präsentieren muss. Gefunden ist sie oder er offenbar schon. Tillich wusste, dass Kurth geht. Doch der Zeitpunkt kam für ihn doch überraschend.

Der oder die Neue muss aber offenbar noch aus dem vorigen Job freigeeist werden und - so hört man - Tillich will eine Kabinettsumbildung aus einem Guss und nicht nach und nach Minister austauschen. Zur Debatte stehen dem Vernehmen nach auch Innenminister Markus Ulbig und Finanzminister Georg Unland. Sie hatten sich mit ihrer Politik viel Unmut zugezogen, auch von den CDU-Landräten.

Deren Sprecher, Frank Vogel, Landrat im Erzgebirgskreis, packt seine Kritik aber in Watte: "Wenn es um Personen geht, um personelle Entscheidungen, das liegt dann letztlich beim Ministerpräsidenten", sagt er. "Wir stellen nur fest, dass es in einigen Bereichen vielleicht ein paar Defizite gibt, beziehungsweise Entwicklungen, die nicht so vonstatten gegangen sind, wie sie hätten vonstatten gehen müssen. Deshalb sehen wir dort den notwendigen Handlungsbedarf."

Justizminister Gemkow könnte Innenminister werden

Oppositionsführer und Linken-Chef Rico Gebhardt wird da deutlicher und grundsätzlicher: Unland habe nur das gemacht, was Tillich von ihm gefordert habe, nämlich zu sparen. 70.000 Beschäftigte seien ja mal die Zahl für den öffentlichen Dienst gewesen, die Tillich vorgegeben habe.

Übernimmt Justizminister Gemkow das Innenministerium? Bildrechte: dpa Am häufigsten wackelte in dieser Legislaturperiode aber der Stuhl von Innenminister Markus Ulbig: Etwa als er sich mit der Pegida-Spitze traf, die Unterbringung der Asylbewerber nicht ausreichend kommuniziert wurde, er die Oberbürgermeisterwahl in Dresden verlor.



Öffentlich will derzeit keiner Namen von Nachfolgern nennen – es wird nur spekuliert. Als möglicher neuer Innenminister wird Sebastian Gemkow gehandelt, der derzeitige Justizminister. Auf dessen Posten könnte Martin Modschiedler rücken, der im Landtag rechtspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion ist.

Linke: Tillich soll zu seinen eigenen Fehlern stehen

Sachsens Ministerpräsident Tillich Bildrechte: dpa Doch das Stühlerücken könnte noch weiter gehen: Als neuer Finanzminister ist Fritz Jäckel im Gespräch, der derzeit Chef der Staatskanzlei ist. Auch der Posten von Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt steht zur Debatte.



Oppositionsführer Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linken findet die Personalspekulationen nicht so wichtig: "Eigentlich stinkt der Fisch vom Kopf her und deswegen erwarte ich ja zuerst, dass der Ministerpräsident klärt, was seine eigenen Fehler gewesen sind, die er in den letzten Jahren hier verursacht hat."



Ministerpräsident Tillich solle zudem im Landtag erklären, wie es politisch in Sachsen weiter gehen soll. Am Donnerstag trifft sich die CDU-Fraktion. Sollte Tillich das Kabinett in dieser Woche umbilden, wird er die Fraktion zuerst informieren.